Tragedia a Salerno, giovane si toglie la vita nei pressi del lungomare Trieste

Dramma a Salerno nelle prime ore della mattinata. Il corpo senza vita di un ragazzo di circa 20 anni è stato rinvenuto nei pressi di una palazzina che si affaccia sul lungomare Trieste, in pieno centro cittadino. La comunità è sotto choc per l’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un gesto estremo. Il giovane si era allontanato da casa senza avvisare i familiari, che da tempo erano preoccupati per alcune difficoltà che stava attraversando. L’assenza del telefono cellulare, rimasto in casa, aveva ulteriormente alimentato l’ansia dei genitori, che avevano prontamente denunciato la scomparsa.

La tragica scoperta è avvenuta poco dopo l’alba, suscitando sgomento tra i residenti e i passanti della zona. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Salerno, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e comprendere le cause profonde che potrebbero aver portato il giovane a compiere un gesto tanto drammatico.