Giugliano, entra armato in un bar e minaccia la Polizia: fermato prima della tragedia

Momenti di paura nella serata di ieri a Giugliano in Campania, dove un uomo armato ha seminato il panico in un bar del centro storico. L’episodio si è verificato intorno alle 20:00 in piazza Matteotti, a pochi passi dalle zone più frequentate della città.

Secondo quanto ricostruito, un 50enne, già noto alle forze dell’ordine, ha fatto irruzione nel locale visibilmente alterato, chiedendo con insistenza di un uomo con cui avrebbe avuto un diverbio. A detta sua, quella persona lo avrebbe offeso pubblicamente. Di fronte agli altri clienti, il soggetto avrebbe esclamato: “Gli voglio sparare”, generando attimi di forte tensione e panico.

Fortunatamente, il destinatario delle minacce non si trovava nel bar al momento dell’irruzione. Il titolare, con prontezza, ha allertato la Polizia di Stato, facendo scattare l’intervento degli agenti del commissariato Giugliano-Villaricca, guidato dal primo dirigente Giuseppe Aurilia.

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, riuscendo a individuare il 50enne poco distante dal locale. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato la fuga, estraendo la pistola e puntandola contro i poliziotti nel tentativo di sfuggire alla cattura.

Nonostante la gravità della situazione, gli agenti hanno gestito l’operazione con grande professionalità e sangue freddo: sono riusciti a bloccare e disarmare l’uomo senza che nessuno rimanesse ferito.

L’arma è stata sequestrata e l’individuo condotto negli uffici di polizia per le procedure di rito. Sono ora in corso verifiche sull’arma e sull’esatta dinamica dei fatti.

Grazie alla prontezza del titolare e all’intervento risolutivo degli agenti, è stata evitata una possibile tragedia in pieno centro cittadino.