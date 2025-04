Grottaminarda, nuovo appello contro l’abbandono dei rifiuti: “Chi inquina sarà multato. Serve la collaborazione di tutti”

Dopo la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti attraverso manifesti affissi sulle cantonate e messaggi social, per dire: “basta abbandono dei rifiuti”, nuovo appello dell’Amministrazione comunale di Grottaminarda ai cittadini alla collaborazione.

La situazione è sensibilmente migliorata, grazie anche agli sforzi messi in campo dall’Ente con il supporto della Squadra comunale di manutenzione, dei collaboratori del Servizio Civile Ambientale e del Programma GOL, ma poi, puntualmente, arriva l’incivile di turno che getta i propri rifiuti domestici nei cestini stradali, o lancia sacchetti nel verde o addirittura abbandona ingombranti nelle periferie e nelle campagne.

Si ribadisce che rimuovere spazzatura ed ingombranti ha un costo elevatissimo tra operatori e smaltimento, che si sta rafforzando il sistema di videosorveglianza con l’installazione di ulteriori telecamere ed un monitoraggio quotidiano per cui chi sporca e chi inquina sarà punito con multe salatissime.

Dunque si chiede la partecipazione e la collaborazione di tutta la cittadinanza: innanzitutto per porre in essere un sempre più corretto conferimento differenziato dei rifiuti, a chi ha l’incivile abitudine di abbandonarli per strada e nelle campagne si chiede perentoriamente di non perseverare nell’errore, ma anche ai cittadini più corretti ed attenti l’invito è a segnalare episodi e comportamenti incivili alla Polizia Municipale.