Napoli, straordinario successo per la serata inaugurale del Posillipo Tennis Club

Oltre mille presenze per la serata inaugurale del Posillipo tennis Club in via del Marzano a Napoli. Un successo che premia gli sforzi della nuova dirigenza, capitanata dal presidente Raffaele Di Monda, che ha messo in campo competenze, entusiasmo e investimenti economici per offrire alla città un nuovo punto di eccellenza per il tennis.

“Abbiamo creato un nuovo polo di attrazione per gli sportivi e le loro famiglie, un luogo di incontro per i giovani che vogliono fare sport e per le persone che vogliono condividere momenti culturali e professionali. Con il direttore artistico, Fabio Brescia, stiamo programmando un cartellone di eventi che ci consentirà di diventare un punto di riferimento per la città. Il tennis in Italia vive un momento magico e il mio sogno è quello di far nascere dal nostro vivaio i campioni del futuro. Abbiamo investito molto scegliendo come direttore tecnico Mauro Sarnella e come preparatore fisico Aldo Chiari, che attualmente segue Elena Andreevna Rybakina numero sette al mondo, a garanzia della qualità che intendiamo garantire ai nostri iscritti”. Lo ha dichiarato Raffaele Di Monda, presidente del Posillipo Tennis Club a margine della presentazione dello staff tecnico e del nuovo direttivo, seguito da una straordinaria prova in campo dei giovani talenti del circolo. Entusiasta Mauro Sarnella, direttore tecnico del Posillipo tennis club: “Viviamo un momento fertile nel tennis italiano con tanti giocatori ai vertici del tennis mondiale. Il nostro obiettivo è quello di portare questo sport al massimo in città prevedendo anche borse di studio per offrire a tutti la possibilità di praticarlo. La Federazione sta lavorando molto per renderlo sempre più popolare e noi siamo pronti a dare il nostro contributo per centrare l’obiettivo”. Traguardo ambizioso come sottolineato da Aldo Chiari, responsabile area fisica del Posillipo Tennis Club: “Stiamo costruendo uno staff di prim’ordine per una mission importante. Grazie alla nostra esperienza anche in campo internazionale vogliamo portare un valido contributo di professionalità e di personalità a Napoli. Quando si è coscienti di ciò che si può fare ai massimi livelli, è possibile aiutare tanti giovanissimi a trovare la loro strada. Sono molto legato alla mia città e poter contribuire a fare qualcosa di importante mi emoziona molto. Porteremo nuove metodologie di allenamento che consentiranno ai ragazzi di crescere in questo sport”.

Il Direttivo del Posillipo Tennis Club è composto da: Maurizio Gaeta, vicepresidente; Rosario Gaeta, Dario Cortese, Valerio Vegezio, Fabrizio Luongo, Lucia Viale, Cristian Rongone, Guido Grillo, Massimiliano Formisano, Fabio Oliva, Alessandro Perrella, Valentina Rea, Ciro Fornello e Davide Pecchia. L’inaugurazione è stata realizzata con il contributo di Gay Odin; Pommery; Christian Rea; Asics; Isaia; Veris; Exelius & Company; Free Models Agency; Esthetic Lab; Studio Dam; Planet Travel; Fulop; Suite73; S7; Rush; Giuseppe Pisano; Radio Marte.