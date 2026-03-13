Meteo Irpinia, sabato tra nuvole e schiarite: possibili piogge nel pomeriggio

Tempo variabile sull’Irpinia nella giornata di sabato 14 marzo 2026, con condizioni meteorologiche caratterizzate da un’alternanza tra nubi e momenti di schiarita.

Secondo le previsioni, la mattinata dovrebbe trascorrere senza fenomeni significativi, anche se nelle aree vallive non si esclude la presenza di dense foschie o banchi di nebbia nelle prime ore del giorno, fenomeno piuttosto frequente in questo periodo.

Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare e non si escludono precipitazioni isolate, più probabili soprattutto tra il pomeriggio e la sera. Si tratterà comunque di fenomeni generalmente deboli e localizzati.

Per quanto riguarda le temperature, i valori minimi saranno in lieve diminuzione, mentre le massime si manterranno stazionarie o in leggero calo rispetto ai giorni precedenti.

I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti sud-occidentali, contribuendo a mantenere un quadro meteorologico complessivamente variabile ma senza particolari criticità.

In sintesi, per l’Irpinia si prospetta una giornata dal tempo incerto ma senza maltempo diffuso, con qualche possibile pioggia soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.