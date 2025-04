Un viaggio di sostenibilità: l’Istituto Comprensivo “Benedetto Croce” di Flumeri con il progetto Erasmus+ a Eskişehir in Turchia

In un mondo sempre più attento alle questioni ambientali, quattro giovani studenti dell’Istituto Comprensivo Statale“Benedetto Croce” di Flumeri, diretto dal dirigente scolasticoprofessor Michele D’Ambrosio, hanno vissuto una speciale esperienza formativa nella storica città turca di Eskişehir, nella regione dell’Anatolia centrale.

Jasmine Roberto, Valentina Stasio, Antonio Giso e Luca Carpineto hanno partecipato al programma di mobilità Erasmus+ dedicato alla sostenibilità ambientale, riguardante “Into the Woodland Scope”, il progetto di interscambi culturali tra varie scuole europee. Gli alunni dell’istitutoscolastico di Flumeri sono stati accompagnati in Turchia dai docenti Nicoletta Colella e Antonio Santosuosso, i quali hanno guidato e sostenuto i ragazzi in ogni fase del progetto.

La città di Eskişehir, nota per la sua vivace cultura e la sua architettura moderna, ha offerto un palcoscenico ideale per esplorare le pratiche ecologiche e le innovazioni sostenibili. Durante il loro soggiorno gli studenti hanno avuto l’opportunità di collaborare con coetanei di altre nazionalità, partecipando a workshop e attività pratiche che hanno messo in luce l’importanza di un approccio responsabile verso l’ambiente. Il programma ha incluso visite presso centri di ricerca e lo svolgimento di iniziative locali per la promozione della sostenibilità ambientale, come giardini comunitari e progetti di riciclo.

“Questa esperienza ci ha aperto gli occhi su quanto sia fondamentale prendersi cura del nostro pianeta. Vedere i nostri studenti crescere e sviluppare una consapevolezza ambientale è stato estremamente gratificante, siamo orgogliosi di come abbiano rappresentato il nostro istituto e l’Italia in questo contesto”, ha dichiarato la professoressa Nicoletta Colella, entusiasta di aver potuto condividere idee e progetti con studenti e colleghi di quattro nazioni europee. Poi il professorAntonio Santosuosso ha aggiunto: “Abbiamo imparato che anche piccoli gesti in collaborazione possono fare una grande differenza. È stato incredibile vedere come la comunità di Eskişehir si impegni per un futuro più sostenibile ed equilibrato. Lavorare insieme a studenti turchi, polacchi e ungheresi ci ha fatto sentire parte di qualcosa di più grande”.

La mobilità Erasmus+ dell’Istituto Croce non è stata solo un’opportunità di apprendimento, ma un vero e proprio viaggio di crescita personale e collettiva. I ragazzi hanno recepito nuove conoscenze, rinnovando il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale.

“L’Istituto Benedetto Croce di Flumeri continua a investire nel futuro dei suoi studenti – ha commentato il dirigente scolastico Michele D’Ambrosio –, preparando cittadini consapevoli e responsabili, pronti a fare la differenza nel mondo”.

Il progetto europeo “Into the Woodland Scope” si concluderà in Italia con l’appuntamento che si svolgerà in Irpinia a Flumeri dal 12 al 17 maggio 2025.