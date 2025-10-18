Tragedia sull’Ofantina Bis: giovane di 30 anni si toglie la vita lanciandosi da un ponte

Un dramma si è consumato nel pomeriggio lungo l’Ofantina Bis, la strada che collega Avellino all’Alta Irpinia. Un giovane di 30 anni ha deciso di porre fine alla propria vita lanciandosi da uno dei ponti del tratto che attraversa il confine tra i territori di Sorbo Serpico e Volturara Irpina, nei pressi di una cava.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo senza vita del giovane con l’ausilio di un elicottero, data la difficoltà dell’area. Presenti anche i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Solofra, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire le circostanze del gesto.

Quel tratto dell’Ofantina Bis, purtroppo, non è nuovo a simili tragedie: negli anni scorsi altri episodi hanno scosso la comunità irpina, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza e sulla necessità di interventi di prevenzione.

L’intera provincia è sotto shock per la notizia. Le autorità invitano alla prudenza e al rispetto della privacy della famiglia colpita da questo lutto improvviso.