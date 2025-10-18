AVELLINO – Droga nella movida: arrestato 22enne con 800 grammi di cocaina e 480 di hashish

800 grammi di cocaina, 480 grammi di hashish, bilancino e soldi; è questo il risultato di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino e condotta dalla Squadra Mobile della locale Questura.

Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti, da tempo impegnati a contrastare la movida violenta e il consumo di sostanze stupefacenti che spesso coinvolge i minorenni, sono intervenuti in un quartiere popolare di Avellino dove hanno tratto in arresto un 22enne del posto per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

La perquisizione dell’abitazione occupata dall’arrestato ha consentito di rinvenire e sequestrare tre involucri di plastica contenenti 800 grammi di cocaina e cinque panetti di hashish sottovuoto contrassegnati dalle immagini di un noto cartone animato.

Il 22enne è stato associato presso la locale Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la misura cautelare è stata disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi i mezzi di impugnazione e il destinatario della misura stessa è una persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunto innocente fino all’esito del giudizio definitivo.