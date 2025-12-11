Nola, due cani Amstaff sequestrati dai carabinieri: indagini su un presunto caso di abbandono

NOLA – È scattato ieri mattina l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Nola in seguito a una segnalazione che riferiva della presenza di un cane in evidente stato di abbandono. La pattuglia è giunta sul posto in pochi minuti, ma al loro arrivo né dell’animale né del presunto proprietario, un 38enne della zona, vi era traccia.

Gli accertamenti si sono subito estesi al sistema di videosorveglianza cittadino e alla raccolta di informazioni tra i residenti. Grazie all’incrocio dei dati, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Nola, insieme ai colleghi del Nucleo Carabinieri Forestale di Marigliano, hanno ricostruito una dinamica ben più complessa del previsto.

Le immagini hanno infatti mostrato un 50enne del posto arrivare con il proprio furgone presso l’abitazione del 38enne e ripartire poco dopo con due cani di razza Amstaff. Un’azione che ha immediatamente sollevato sospetti su un possibile trasferimento illecito degli animali.

Rintracciato il veicolo, i militari hanno proceduto al controllo, trovando a bordo entrambi i cani. Gli Amstaff sono stati sequestrati e affidati alle cure competenti, mentre la posizione dei due uomini è ora al vaglio degli inquirenti, che intendono chiarire se si tratti di abbandono, maltrattamento o altre violazioni in materia di tutela degli animali.

L’indagine è in corso e potrebbe portare a ulteriori sviluppi nelle prossime ore.