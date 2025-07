Sant’Angelo dei Lombardi: si presenta la Rete di Trieste, network degli amministratori cattolici

A Sant’Angelo dei Lombardi si presenta la Rete di Trieste, network nazionale degli amministratori d’ispirazione cattolica. Appuntamento all’Abbazia del Goleto, lunedì 21 luglio 2025 alle ore 19:00. Si punta a sviluppare progetti e iniziative, condivisi su base nazionale e con particolare riferimento alle aree interne. Al centro dell’azione del gruppo di amministratori, economisti, riferimenti del Sociale, ci sono cinque punti programmatici da sviluppare. La partecipazione democratica dei cittadini, le politiche giovanili, il welfare territoriale, la transizione ecologica e la tutela del territorio e lo sviluppo delle aree interne. Costituita a febbraio 2025, la Rete conta oggi circa 1.000 fra amministratori e operatori sociali che in questi giorni si stanno dando appuntamento in diverse città italiane per presentare la loro piattaforma programmatica costruita dal basso. A Sant’Angelo dei Lombardi sarà presente Leonardo Becchetti, economista e tra i principali promotori dell’economia civile in Italia. Tra i relatori anche Pina Di Donna, consigliera comunale di Torre del Greco e coordinatrice regionale; Angelo Moretti, portavoce Movimento europeo di azione nonviolenta; Rosanna Repole, sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi e presidente Città dell’Alta Irpinia; Franco Di Cecilia, consigliere provinciale; Stefania Di Cecilia, consigliera comunale a Villamaina e presidente Rotary Club Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia-Goleto; Amado Delli Gatti, sindaco di Torella dei Lombardi e presidente Comunità montana Alta Irpinia; Bruna Cerracchio, consigliera comunale a Conza della Campania e componente Consulta diocesana; Mons. Tarcisio Gambalonga e Don Rino Morra per l’Arcidiocesi. Parteciperanno amministratori e operatori sociali.