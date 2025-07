Gusto e Territorio celebra le Eccellenze Campane al Caseificio Franzese

di Maria C. Ferrara

Sant’Antimo, 2 luglio 2025 – Il prestigioso Caseificio Franzese ospita l’evento organizzato dall’Associazione Gusto e Territorio, presieduta da Antimo Migliaccio. Un appuntamento dedicato ai sapori autentici della tradizione campana, tra degustazioni, visite guidate e racconti di filiera.

Ad aprire l’evento con un caloroso saluto è Nicola Franzese, volto del Caseificio Franzese, da sempre sinonimo di eccellenza casearia.

Il Caseificio Franzese: “Dal nostro latte, la nostra Mozzarella di Bufala Campana D.O.P.” racconta una tradizione di famiglia che si trasforma ogni giorno in qualità autentica. Con una lunga storia radicata nella lavorazione del latte di bufala, il Caseificio Franzese si distingue per la qualità artigianale dei suoi prodotti. Il loro motto, “Il Latte è il nostro Segreto”, racchiude l’essenza di un processo produttivo che nasce direttamente in azienda, grazie a un allevamento di circa 800 capi bufalini, nutriti e curati ogni giorno con attenzione e rispetto per il benessere animale.

La Mozzarella di Bufala D.O.P. prodotta da Franzese si contraddistingue per un gusto deciso e al tempo s tesso delicato, frutto di una filiera completamente controllata. Tutto nasce dal latte fresco di bufala 100% D.O.P., munto quotidianamente e trasformato entro poche ore.

Durante l’evento è stato possibile vivere un percorso di degustazione completo attraverso tutte le eccellenze casearie del Caseificio Franzese, guidato con passione da Nicola Franzese.

Dalla Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. alla Treccia di Bufala, fino alla Ricotta e al Caciocavallo Affumicato, ogni prodotto ha raccontato la storia di una lavorazione artigianale che unisce tradizione di famiglia e qualità senza compromessi.

L’iniziativa di Gusto e Territorio ha l’obiettivo di valorizzare le filiere locali e far conoscere da vicino le realtà produttive che rappresentano l’eccellenza agroalimentare campana. Il Caseificio Franzese, con la sua esperienza e dedizione, è stato scelto come esempio virtuoso di impresa che unisce tradizione agricola, sostenibilità e qualità certificata.

Durante la giornata, i visitatori hanno l’opportunità di vivere un’esperienza unica all’interno del Caseificio Franzese. Il programma dell’evento ha incluso: Dimostrazioni dal vivo delle fasi di lavorazione della mozzarella, dalla mungitura al prodotto finito. Degustazioni gratuite delle specialità casearie firmate Franzese, accompagnate da prodotti tipici locali.

Incontri e approfondimenti con esperti del settore agroalimentare, chef e rappresentanti della filiera corta, per scoprire curiosità, valori nutrizionali e tecniche di trasformazione. Partecipare all’evento ha significato immergersi nei sapori autentici della Campania, conoscere chi lavora ogni giorno per mantenere viva la tradizione e apprezzare da vicino il valore della qualità Made in Italy.