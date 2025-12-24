Sant’Angelo Dei Lombardi, l’anno si chiude con “Alta Irpinia Film Festival“.

Lunedì 22 dicembre 2025, con inizio alle ore 18.30, si è svolta presso l’auditorium Don Bruno Mariani, la serata conclusiva della “ seconda edizione di Alta Irpinia Film Festival “, nell’ambito del Concorso Nazionale Cortometraggi, promosso da Antonio D’Ettore e Angelo Gallicchio.

L’evento svoltosi, nasce da una collaborazione tra i Lions International Club e i Rotary Club. Inoltre, ha avuto il patrocinio morale di vari enti pubblici e privati, tra cui, l’ Amministrazione Comunale di Sant’Angelo Dei Lombardi e la Pro Loco Alta Irpinia, che ha curato con il suo Presidente Tony Lucido, lo svolgimento della manifestazione.

La serata cinematografica, con la proiezione dei cortometraggi presentati, è stata molto partecipata con la presenza di giovani, e si prefigge a breve, di coinvolgere anche i giovani studenti delle scuole del territorio, capace di coniugare scuola e arte cinematografica, come ha tenuto a precisare, il Presidente della Pro Loco Alta Irpinia Tony Lucido: “ Attraverso il festival dei cortometraggi, è possibile anche una comunicazione diversa del territori, facendolo rappresentare anche i momenti celebrativi come conclusione del festival. Ma, anche momenti di riflessione in cui i ragazzi del luogo, sentendo, conoscendo e apprendendo, possono anche essere stimolati a narrare la storia e storie del proprio paese e diventando anche piccoli registi e produttori di filmati. Questo festival nasce da una doppia condizione. Da una esistente già presente a Napoli in modo particolare il festival dei cortometraggi. L’altra condizione, è la necessità di proporre l’Alta Irpinia e le zone interne, di cui si parla tanto di abbandono e desolazione. Di narrarla in modo diverso, rispetto a come è stato fatto nel passato. Questa serata, continuerà nel tempo coinvolgendo anche le le scuole, affinchè, i ragazzi si avvicinino a scoprire questo mondo fantastico della cinematografia. Oggi si parla tanto di internet e Intelligenza Artificiale, invece attraverso la cinematografia, si può scoprire ciò che è all’esterno, ma anche dietro il soggetto, il regista dei giovani, che immaginano dentro di loro per rappresentarlo al meglio“.

Il Direttore artistico della seconda edizione del concorso internazionale di cortometraggio è stato Ingnazio Senatore, regista teatrale, critico cinematografico, giornalista, psichiatra e saggista, il quale ci ha dichiarato; “Questa seconda edizione del festival Alta Irpinia, che si tiene in questo splendido teatro di Sant’Angelo Dei Lombardi, è quello di mostrare cortometraggi di ottima fattura stilistica, provenienti non solo dall’Italia, ma anche da altri paesi. Uno proveniente dalla Nuova Zelanda, uno dalla Macedonia e uno americano. Insomma, per educare all’arte visiva i ragazzi è una forma d’arte molto in voga negli ultimi tempi, perché in pochi minuti riesci a raccontare una storia. In dieci minuti, il regista racconta una storia drammatica, o divertente, simpatica o grottesca. Quindi, è una forma d’arte che va assolutamente incentivata “.

Al Termine dell’evento, c’è stata la premiazione dei migliori cortometraggi.

Carmine Martino