Sant’Angelo Dei Lombardi, l’anno si chiude con “Alta Irpinia Film Festival“.

24/12/2025 binews.it Alta irpinia, CULTURA e MANIFESTAZIONI, EVIDENZA 0

Sant’Angelo Dei Lombardi, l’anno si chiude con “Alta Irpinia Film Festival“.

Lunedì 22 dicembre 2025, con inizio alle ore 18.30, si è svolta presso l’auditorium Don Bruno Mariani, la serata conclusiva della “ seconda edizione di Alta Irpinia Film Festival “, nell’ambito del Concorso Nazionale Cortometraggi, promosso da Antonio D’Ettore e Angelo Gallicchio.

L’evento svoltosi, nasce da una collaborazione tra i Lions International Club  e i Rotary Club. Inoltre, ha avuto il patrocinio morale di vari enti pubblici e privati, tra cui, l’ Amministrazione Comunale di Sant’Angelo Dei Lombardi e la Pro Loco Alta Irpinia, che ha curato con il suo Presidente Tony Lucido, lo svolgimento della manifestazione.

La serata cinematografica, con la proiezione dei cortometraggi presentati, è stata molto partecipata con la presenza di giovani, e si prefigge a breve, di coinvolgere anche i giovani studenti delle scuole del territorio, capace di coniugare scuola e arte cinematografica, come ha tenuto a precisare, il Presidente della Pro Loco Alta Irpinia Tony Lucido: “ Attraverso il festival dei cortometraggi, è possibile anche una comunicazione diversa del territori, facendolo rappresentare anche i momenti celebrativi come conclusione del festival. Ma, anche momenti di riflessione in cui i ragazzi del luogo, sentendo, conoscendo e apprendendo, possono anche essere stimolati a narrare la storia e storie del proprio paese e diventando anche piccoli registi e produttori di filmati. Questo festival nasce da una doppia condizione. Da una esistente già presente a Napoli in modo particolare il  festival dei cortometraggi. L’altra condizione, è la necessità di proporre l’Alta Irpinia e le zone interne, di cui si parla tanto di abbandono e desolazione. Di narrarla in modo diverso, rispetto a come è stato fatto nel passato. Questa serata, continuerà nel tempo coinvolgendo anche le le scuole, affinchè, i ragazzi si avvicinino a scoprire questo mondo fantastico della cinematografia. Oggi si parla tanto di internet e Intelligenza Artificiale, invece attraverso la cinematografia, si può scoprire ciò che è all’esterno, ma anche dietro il soggetto, il regista dei giovani, che immaginano dentro di loro per rappresentarlo al meglio“.

Il Direttore artistico della seconda edizione del concorso internazionale di cortometraggio è stato Ingnazio Senatore, regista teatrale, critico cinematografico, giornalista, psichiatra e saggista, il quale ci ha dichiarato; “Questa seconda edizione del festival Alta Irpinia, che si tiene in questo splendido teatro di Sant’Angelo Dei Lombardi, è quello di mostrare cortometraggi di ottima fattura stilistica, provenienti non solo dall’Italia, ma anche da altri paesi. Uno proveniente dalla Nuova Zelanda, uno dalla Macedonia e uno americano. Insomma, per educare all’arte visiva i ragazzi è una forma d’arte molto in voga negli ultimi tempi, perché in pochi minuti riesci a raccontare una storia. In dieci minuti, il regista racconta una storia drammatica, o divertente, simpatica o grottesca. Quindi, è una forma d’arte che va assolutamente incentivata “.

Al Termine dell’evento, c’è stata la premiazione dei migliori cortometraggi.

Carmine Martino

Sant’Angelo Dei Lombardi, l’anno si chiude con “Alta Irpinia Film Festival“. Sant’Angelo Dei Lombardi, l’anno si chiude con “Alta Irpinia Film Festival“.

 

 