Raccolta Firme a Lioni per il Referendum sull’Autonomia Differenziata

Lioni, 4 agosto 2024- Il Gruppo territoriale di Avellino del MoVimento 5 Stelle organizza una raccolta firme per il referendum sull’#autonomiadifferenziata. L’evento si terrà domenica 4 agosto, dalle 19 alle 21, in piazza San Rocco.

Il MoVimento 5 Stelle, insieme a diverse forze politiche, associazioni e sindacati, ha avviato una campagna per raccogliere le firme necessarie a indire un referendum abrogativo contro la legge sull’Autonomia Differenziata. Sebbene siano già state raccolte 500 mila firme, l’impegno continua con vigore.

**Motivazioni della Contrarietà alla Legge sull’Autonomia Differenziata:**

1. **Frammentazione del Paese:** La legge, secondo i promotori del referendum, frantuma l’Italia, portando a conseguenze devastanti sui diritti di milioni di cittadini senza stanziare risorse adeguate per garantire servizi pubblici uniformi su tutto il territorio nazionale.

2. **Disuguaglianze Regionali:** L’autonomia differenziata amplia le differenze tra le aree più ricche e quelle più povere del Paese, aggravando le disuguaglianze.

3. **Suddivisione in “Staterelli”:** La legge potrebbe sbriciolare l’Italia in 20 entità autonome su materie che incidono quotidianamente sulla vita e sul lavoro dei cittadini.

4. **Aumento della Burocrazia:** Introducendo 20 diversi servizi sanitari, sistemi di trasporto, ambientali, scolastici ed energetici, si creerebbero confusione e complicazioni burocratiche per cittadini e imprese.

5. **Contrasto con il PNRR:** La legge sull’autonomia differenziata contrasta con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). I 209 miliardi di euro ottenuti dall’Italia nel 2020 da Giuseppe Conte mirano a colmare le distanze tra Nord e Sud, mentre l’autonomia differenziata rischia di aumentarle.

Il MoVimento 5 Stelle invita tutti i cittadini a partecipare alla raccolta firme per esprimere il loro dissenso verso una legge che, secondo loro, potrebbe danneggiare l’unità e la coesione del Paese.