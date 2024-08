Festa degli Emigranti a Baiano: “Un ritorno alle Radici e un Tributo ai Nostri Concittadini”

Circolo Sociale 1890 – Baiano In collaborazione con: Pro Loco Baiano, Forum giovani, Comitato Festa S. Stefano, Festa degli emigranti – 3 agosto 2024.

L’emigrazione è stata, per lunghissimi anni, il principale mezzo per sottrarsi a un destino di povertà. Un vero e proprio sradicamento, brutale e sofferto: intere famiglie emigrarono verso l’ignoto con la speranza nel cuore di trovare un futuro migliore. I loro sacrifici sono stati provvidenziali per lo sviluppo ed emancipazione della nostra comunità. Un fenomeno importante, dunque, che ha ripreso vigore, purtroppo, negli ultimi anni.

Il Circolo Sociale, che affonda le sue radici nel profondo della storia baianese, conosce bene queste vicende e intende testimoniare la riconoscenza della comunità per questi suoi figli. Ha scelto, per accoglierli, un giorno importante per la nostra identità baianese, il 3 agosto, festa di S. Stefano. Fino agli anni ottanta del secolo scorso un appuntamento che ha sempre esercitato un fascino particolare soprattutto sugli emigranti. Erano i giorni del ritorno a casa, per ritrovarsi uniti attorno al Santo, in un clima gioioso ed emozionante, fatto di saluti, di abbracci, di sorrisi, di commozione. Consapevoli che questa straordinaria atmosfera è, purtroppo, andata perduta, possiamo recuperare almeno il senso dell’ospitalità e dell’accoglienza ed evitare lo spaesamento e il disagio del baianese che rientra in una realtà che è profondamente cambiata.

Per questo, in collaborazione con la Pro Loco, con il Comitato Festa S. Stefano, Forum Giovani e con il patrocinio del Comune , riproponiamo la decima edizione della Festa degli Emigranti, nella certezza di fare cosa grata. Invitiamo coloro che rientreranno a Baiano per il 3 agosto ad un incontro pubblico, per dare loro il nostro affettuoso benvenuto, come segnale di pace. Il messaggio sarà schietto e diretto: “siamo qui a ricevervi ed accogliervi con gioia e soddisfazione e vogliamo farvi sentire il nostro affetto e la nostra solidarietà”. Poi, a ricordo della manifestazione, con l’autorevole presenza del Sindaco Enrico Montanaro, consegneremo loro in omaggio un’artistica Pergamena. L’incontro si terrà il 3 agosto prossimo, alle ore 11.30 nel teatro Colosseo.

Presidente Circolo Sociale 1890 – Antonio Vecchione