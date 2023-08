OPEN FIBER, FIBRA OTTICA IN ARRIVO A SANT’ANGELO ALL’ESCA INTERNET ULTRAVELOCE DISPONIBILE PER 520 UNITÀ IMMOBILIARI

Sant’Angelo all’Esca (Avellino), XX luglio 2023 – Sulla rampa di lancio a Sant’Angelo all’Esca la nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga. Open Fiber ha concluso i lavori di realizzazione dell’infrastruttura di rete che consente a cittadini, imprese e professionisti del Comune irpino di accedere ad Internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia.

La rete ultraveloce costruita a Sant’Angelo è estesa per oltre 7,5 chilometri e raggiunge 520 unità immobiliari in modalitàFTTH (Fiber-to-the-home), cioè la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici. Con questa tecnologia è possibile navigare alla velocità di 1 gigabit al secondo (1000 megabit o 1 Gbps) rendendo così fruibili i servizi ad elevato impatto digitale: dalla telemedicina alla domotica, dalla pubblica amministrazione digitale al lavoro agile fino alla didattica a distanza e al cloud computing.

Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio del Comune. L’infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL) gestito da Infratel Italia, società in house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Campania. Il bando ha previsto in particolare anche la copertura in fibra di alcuni edifici pubblici, che potranno così erogare i propri servizi alla cittadinanza in modo sempre più efficace ed efficiente: il Municipio, la Caserma dei carabinieri, i plessi scolastici di via Carmine e via Monsignor Reppucci dell’Istituto comprensivo “Luigi Di Prisco”.

«L’arrivo della fibra ottica ultraveloce rappresenta un importante passo avanti per la nostra comunità – dichiara il sindaco Attilio Iannuzzo – una innovazione che può e deve accompagnare il processo di crescita avviato dall’amministrazione comunale. Lo sviluppo passa necessariamente dalla delicata fase di realizzazione di infrastrutture strategiche come le autostrade digitali. E fin dall’avvio dei contatti con il concessionario Open Fiber abbiamo sottolineato l’importanza di questa grande opera che adesso entra finalmente in funzione. L’accensione dei servizi di connettività – prosegue il primo cittadino – permetterà ai nostri concittadini, alle imprese che operano sul territorio, ai professionisti, alle famiglie e alla pubblica amministrazione stessa di poter finalmente competere sullo stesso piano delle grandi città».

«Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber – sottolinea Raffaele Cobino, field manager dell’azienda – Sant’Angelo all’Esca si dota di una rete ultrabroadband d’ultima generazione in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione».

Open Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica FTTH e tra i leader in Europa. Essendo un operatore wholesaleonly non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati a parità di condizioni. Gli utenti di Sant’Angelo all’Esca possono già verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare un operatore e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad alta velocità.