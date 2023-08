LA PATRIMONIALE FA PAURA!

Lo Nel Parlamento Italiano il deputato Nicola Fratoianni ha proposto l’istituzione di una tassa patrimoniale, i cui oneri in incasso potevano essere utilizzati per attività finalizzate alla lotta all’evasione scolastica.

Il deputato di sinistra italiana ha un illustre precedessore, che la storia ci indica nel Ministro delle Finanze del Regno Di Sardegna Quintini Sella, il quale alla vigilia dell’unificazione del Regno d’Italia propose al re Vittorio Emanuele II “Una tassa per i più ambienti” partendo proprio dalla figura di “Sua maestà” e dei suoi familiari.

Era necessario rimpinguare le casse e per il Ministro “…chi ha di più deve contribuire in misura maggiore…”. Il re non oppose resistenza ed accolse la proposta!

Oggi, sulla stessa faccenda, la maggioranza del nostro Parlamento alza gli scudi, si impaurisce nel chiedere ai più ricchi di pagare di più alle casse dello Stato, mentre ridicolizza il confronto politico basato sulle norme di sostentamento dei più deboli!

Vincenzo Serpico