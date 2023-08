AVELLA. Pronte a sorgere due antenne telefoniche 5G sul territorio comunale. Monta la protesta

Due nuove antenna telefoniche alta ben 35 metri sono pronte ad essere installate a breve sul territorio comunale. Le richieste sono già state presentate al Comune di Avella e in un caso sono iniziati anche i lavori. La notizia ha fatto rapidamente il giro del territorio comunale e spinto subito cittadini a protestare. Nello specifico una richiesta della compagnia telefonica privata interessa via Santo Jacopo, strada che vede la presenza di diverse abitazioni residenziali che ricade nella collina avellana a poca distanza del castello, area soggetta a vincolo ambientale. Il Comune in questo caso, con il suo responsabile dell’ufficio tecnico Arch. Pasquale Maiella ha già emesso un’ordinanza di sospensione dei lavori per verificare la sussistenza di tutte le autorizzazioni. La Scia della società interessata alla realizzazione del manufatto è stata presentata lo scorso mese di luglio.

“L’area oggetto di realizzazione ha vincoli paesaggistici, conseguentemente soggetta al parere vincolante della Soprintendenza con la quale siamo in contatto e che alla luce di ciò svolgerà le conseguenti attività per la tutela del territorio”, fanno sapere i responsabili del Comune di Avella.

Un’altra richiesta di installazione di antenna è stata presentata proprio al centro del paese, a poche centinaia di metri in linea d’area dalle scuole avellane, a quanto pare in un terreno di via Pirandello. In quest’ultimo caso però i lavori sono ancora in procinto di iniziare e dall’ente comunale fanno capire che in caso inizio saranno ugualmente sospesi.

Purtroppo con le nuove normative in vigore, neppure i sindaci possono opporsi alle installazioni ma possono dettare delle regole in considerazione del fatto che nessuno sa ancora quali possano essere le conseguenze dell’elettrosmog.

Le antenne telefoniche emettono infatti radiazioni elettromagnetiche per consentire la trasmissione dei segnali. Nonostante gli standard di sicurezza imposti dalle autorità di regolamentazione, alcune persone sono preoccupate per la potenziale esposizione alle radiazioni e i possibili effetti sulla salute umana. Tuttavia, la stragrande maggioranza degli studi scientifici condotti finora non ha evidenziato prove concrete di rischi significativi per la salute a causa dell’esposizione alle radiazioni delle antenne telefoniche. La mancanza di informazioni chiare e trasparenti sulla tecnologia 5G e sulle antenne telefoniche può generare paura e preoccupazione tra la popolazione. È importante che le autorità e le aziende coinvolte nella installazione forniscano informazioni accurate e accessibili per dissipare i dubbi e le false percezioni.

Per affrontare queste preoccupazioni, è essenziale che le autorità locali, le aziende di telecomunicazioni e gli esperti comunichino apertamente e trasparentemente con la comunità. Fornire informazioni accurate, basate su evidenze scientifiche, e coinvolgere il pubblico nelle discussioni può contribuire a mitigare i timori e a creare un ambiente di comprensione e accettazione della tecnologia 5G e delle relative infrastrutture.