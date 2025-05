NUSCO. L’OPPOSIZIONE DENUNCIA LA GRAVE CRISI APERTASI NELLA MAGGIORANZA

! La crisi politica che oggi attanaglia Nusco non è un fulmine a ciel sereno: è il frutto amaro di errori gravi, calcoli personali e di una lunga stagione di ambiguità che ha visto protagonisti, ieri come oggi, sempre i soliti volti noti della politica locale, sempre le stesse persone e sempre con gli stessi metodi! Nusco, oggi, non può più permettersi di restare intrappolata tra vecchie logiche e nuovi inganni. L’amministrazione Iuliano, fin dal suo esordio, è stata contestata dal gruppo “Uniti per Nusco” per la sua fragilità, per la sua mancanza di visione e per la sua inadeguatezza. Oggi, purtroppo, assistiamo alla puntuale realizzazione delle nostre previsioni: Nusco è governata nel caos, senza programmi e quindi senza futuro! Ma è fondamentale andare oltre il presente evidenziando però le responsabilità di chi ha reso possibile questo scenario per evitare che tali situazioni possano ripetersi! Non possiamo tacere sul ruolo dannoso giocato da alcuni sedicenti “saggi” nonché “politici” del passato che, pur avendo avuto l’opportunità di contribuire alla costruzione di un’alternativa coesa, hanno invece scelto consapevolmente la strada della divisione non permettendo accordi e favorendo, nelle passate elezioni, il nascere di una terza lista minando ed indebolendo così il fronte anti-Iuliano, garantendo di fatto la vittoria all’attuale amministrazione, che oggi ipocritamente criticano. Una mossa strumentale, probabilmente pianificata, nella speranza che il fallimento della compagine del Sindaco Iuliano potesse aprire la strada a un loro ritorno in scena, presentandosi come “il nuovo che avanza”. Allo stesso modo, respingiamo con fermezza qualsiasi lezione di coerenza da parte di chi ha sostenuto per due anni l’amministrazione Iuliano ed oggi, come se nulla fosse successo, si scopre improvvisamente oppositore quando invece ha contribuito direttamente alle scelte dannose di questa maggioranza soprattutto in campo economico-finanziario con aumento di imposte e costi di servizi comunali! Attraverso vari comunicati stampa apparsi nei giorni scorsi, finalmente si è squarciato il velo su ciò che è realmente accaduto nella scorsa campagna elettorale: c’era chi pubblicamente sosteneva una lista, mentre sotto banco stringevano accordi con un’altra. Una doppiezza vergognosa, che oggi si cerca di far dimenticare con giochi di prestigio e trasformismi politici. A tal proposito ci teniamo a sottolineare con decisione che non sosterremo mai operazioni costruite da qualche consigliere solo per farsi pubblicità, annunciando mozioni di sfiducia senza però concretamente avere i numeri per approvarle; questa è una pratica già vista in passato, inutile e dannosa. Non solo non produce risultati concreti, ma scredita l’opposizione e indebolisce le istituzioni. La sfiducia non è uno strumento da sbandierare: è un atto politico serio che si presenta solo quando ci sono almeno 7 consiglieri pronti a sostenerla. Ed oggi, questi numeri in consiglio comunale semplicemente non ci sono in quanto la maggioranza, a meno che non perda altri pezzi (situazione comunque non da escludere), ha ancora purtroppo i numeri per continuare a governare anche se molto indebolita. È tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità, senza più ipocrisie! In due anni sono state perse occasioni preziose, e a pagarne il prezzo è la nostra comunità, già stremata. Noi di Uniti per Nusco ribadiamo con determinazione la nostra posizione: saremo sempre dalla parte dei cittadini. Niente accordi sottobanco, niente ambiguità, niente giochi di palazzo ma azioni concrete per il bene della comunità e per la crescita del paese con impegno leale e trasparente per ricostruire il futuro di Nusco su basi solide con competenza, responsabilità e visione politica. Ai cittadini rivolgiamo un appello sincero: partecipate, informatevi, non lasciatevi ingannare da chi cambia bandiera con disinvoltura o si traveste da novità dopo aver contribuito al grave situazione attuale. E’ necessario ricomporre ove possibile divisioni e dissidi ed aprire una nuova stagione, mettendo al centro i cittadini ma partendo dalla politica, la vera assente! Per fare ciò lavoreremo senza sosta per un futuro diverso, liberi da condizionamenti, fedeli ai nostri principi e con la sola ambizione di poter contribuire alla crescita di Nusco sempre aperti al dialogo ed al confronto. Con coerenza e coraggio, continueremo a essere una voce libera, un’opposizione credibile ponendo le basi per la creazione di un’alternativa forte fondata su un programma socio-economico chiaro e realizzabile ma soprattutto condiviso!

Gruppo Consiliare – Uniti per Nusco

Francesco Biancaniello – Annamaria Prudente