Montemarano, Pasqua di dolcezza per i più piccoli: l’Amministrazione distribuisce uova agli alunni

L’Assessore Luisa Celli in visita nelle scuole: “Un gesto semplice per regalare un sorriso ai nostri bambini”

Pasqua all’insegna della dolcezza e dell’attenzione ai più piccoli a Montemarano, dove l’Amministrazione comunale ha avviato un’iniziativa dedicata agli alunni delle scuole del territorio, distribuendo le tradizionali uova di cioccolato.

La consegna è cominciata martedì 15 aprile e si è protratta anche mercoledì 16, con l’Assessore Luisa Celli impegnata in prima persona nella distribuzione delle uova acquistate dall’Ente. I bambini, sorpresi e felici, hanno accolto con entusiasmo i doni, portando un’atmosfera ancora più festosa nelle aule.

“Proseguiremo anche con l’asilo nido comunale – ha spiegato l’Assessore – dove sono accolti 25 bambini dai zero ai tre anni. È importante per noi raggiungere ogni piccolo, perché ogni bambino merita un sorriso in questo periodo speciale”.

L’iniziativa ha suscitato grande apprezzamento anche tra insegnanti e famiglie, confermando l’attenzione dell’Amministrazione verso le nuove generazioni. “La soddisfazione di regalare un sorriso – ha aggiunto Celli – non ha prezzo. È un gesto simbolico, ma fortemente sentito, che ci permette di essere vicini alla comunità, soprattutto ai suoi membri più giovani”.

Con questa iniziativa, il Comune di Montemarano augura a tutti i cittadini una Pasqua serena, ricca di pace e condivisione.