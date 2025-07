Montella (AV) – Controlli dei Carabinieri nei locali pubblici: sospesa un’attività imprenditoriale, sanzioni per 19mila euro

Nel corso della settimana, a Montella, i Carabinieri della locale Compagnia, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e delle unità cinofile, hanno eseguito un servizio straordinario in orario serale e notturno, finalizzato alla prevenzione e al contrasto degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Durante l’attività sono stati controllati alcuni esercizi pubblici: in uno di questi sono emerse gravi violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le irregolarità riscontrate hanno comportato l’irrogazione di sanzioni penali e amministrative per un importo complessivo di circa 19mila euro. Alla luce delle violazioni accertate, è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Nel medesimo contesto operativo, sono stati controllati numerosi veicoli e persone, ed effettuate alcune perquisizioni. Un giovane del posto è stato segnalato alla Prefettura, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990, poiché trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente una mistura a base di hashish.

L’attività di prevenzione e controllo dell’Arma dei Carabinieri proseguirà senza soluzione di continuità su tutto il territorio provinciale.