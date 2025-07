BAIANO. 3 agosto 2025, dodicesima edizione della “Festa degli Emigranti”. Un invito a partecipare.

Il popolo di Baiano, celebrando la festa Patronale di S. Stefano, testimonia la devozione sempre viva per il suo Santo Protettore. Il miracolo maggiore, autentico, sublime di cui i baianesi si sentono debitori del Santo è il senso di sicurezza, di fiducia, di tranquillità che dalla certezza della sua protezione deriva loro. S. Stefano non è soltanto il Santo, ma è spesso considerato l’amico e confidente, col quale dialogare e consigliarsi. La Festa ha sempre esercitato un fascino particolare sui baianesi e mai ne farebbero a meno (anche grazie al prezioso lavoro del Comitato). Il clima è gioioso ed emozionante: la Processione, i fuochi d’artificio, la banda, la passeggiata serale sotto gli archi illuminati, il ritrovarsi insieme, sorrisi, commozione. Un’atmosfera intensa ed emozionante, dunque, che attrae con straordinaria forza magnetica gli emigranti. Nei giorni di festa questi nostri concittadini, a suo tempo sradicati con sofferenza alla ricerca di una vita migliore, sentono fortemente la nostalgia del paese natio. E per questo che sono sempre stati i giorni del ritorno a casa, per ritrovarsi uniti attorno al Santo, per ritrovare i loro ricordi, rivedere luoghi, piazze, vicoli, amici, salutare, abbracciare, emozionarsi. Il Circolo Sociale, storica associazione baianese, attenta e sensibile a questo senso di appartenenza, in collaborazione con la Pro Loco, ha ritenuto, nel 2012, di manifestare la riconoscenza di Baiano per questi figli costretti a vivere lontano, dedicando loro la “Festa degli emigranti”. Il 3 agosto celebreremo la dodicesima edizione. Alle ore 11,30, in piazza, accompagnati dalla banda musicale, accoglieremo un gruppo di emigranti. Il messaggio sarà schietto e diretto: “siamo qui a ricevervi ed accogliervi con gioia e soddisfazione e vogliamo farvi sentire la nostra solidarietà”. Invitiamo i nostri concittadini a segnalare alla Pro loco o al comitato Festa gli emigranti presenti da coinvolgere per la celebrazione. A ricordo della manifestazione, il sindaco, Enrico Montanaro, consegnerà in omaggio una artistica Pergamena ricordo.

Filomeno Caruso Comitato Festa S. Stefano

Antonio Vecchione, Circolo sociale

Mariella Del Basso, presidente Pro Loco

Ecco le foto dell’edizione 2012