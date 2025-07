Ariano Irpino (AV) – Il Generale La Gala in visita alla Compagnia Carabinieri: “Ogni Carabiniere sia un punto di riferimento per la comunità”

Nella giornata di ieri, il Generale di Divisione Giuseppe Canio La Gala, Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino.

Ad accoglierlo il Capitano Ludovica Arrabito, Comandante della Compagnia.

Nel corso della visita, il Generale ha incontrato i militari della sede e i Comandanti delle dieci Stazioni dipendenti: Ariano Irpino, Castel Baronia, Flumeri, Greci, Grottaminarda, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Trevico, Vallata e Zungoli.

L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto sulle dinamiche operative e sulle esigenze del territorio, che, pur presentando alcune criticità, può contare su una costante ed efficace presenza dell’Arma.

Il Generale La Gala ha espresso apprezzamento per l’impegno quotidiano dei militari della Compagnia, sottolineando il ruolo centrale delle Stazioni nella sicurezza e nella tutela della collettività.

Nel suo intervento, il Comandante della Legione ha evidenziato come l’azione dell’Arma non si limiti alla sola prevenzione e repressione dei reati, ma si concretizzi anche in un’attività di prossimità e ascolto, fondamentale per consolidare il rapporto di fiducia con i cittadini. Ha quindi ribadito l’importanza di una sicurezza partecipata, in cui ogni Carabiniere sia punto di riferimento per la comunità e interprete delle sue istanze.

La visita si è svolta regolarmente, nonostante un imprevisto all’arrivo nella Città del Tricolle, lungo via Nazionale: un masso, rotolato dalla scarpata, ha colpito un veicolo in transito per poi finire sotto l’auto di servizio con a bordo il Generale. Nessuna conseguenza per gli occupanti e programma rispettato senza variazioni, a conferma della prontezza e determinazione con cui l’Arma affronta ogni situazione, anche la più imprevedibile.