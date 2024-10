Mirabella Eclano, Montemiletto, Venticano e Montefalcione – Controllo del territorio per il contrasto ai furti: i Carabinieri denunciano un imprenditore e arrestano un 60enne

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, continua ad esercitare una forte attività di prevenzione e contrasto alla criminalità predatoria nei luoghi e nei comuni che fino a pochi giorni fa hanno ospitato il vertice dei ministri dell’Interno del G7.

In tale ottica, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano, nel corso degli ultimi quattro giorni, ha coordinato mirati servizi di controllo del territorio che hanno interessato in modo particolare, oltre la stessa Mirabella Eclano, i comuni di Montemiletto, Venticano e Montefalcione.

Mediante l’impiego complessivo di 40 pattuglie, è stato possibile procedere al controllo degli occupanti di oltre 130 veicoli.

I controlli sono stati eseguiti predisponendo posti di blocco sulle principali arterie stradali e vigilanze dinamiche delle zone più periferiche dei comuni monitorati.

Nel corso del servizio, un uomo di Montemiletto è stato tratto in arresto in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’Autorità giudiziaria per il reato di furto in abitazione.

I militari dell’Arma hanno inoltre proceduto al deferimento in stato di libertà di un 60enne di Montefalcione poiché, durante un controllo alla sua impresa è stato scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica, verosimilmente attivo da circa 5 anni.

Non è mancata, infine, l’attenzione al contrasto degli stupefacenti. A Mirabella Eclano un 20enne di Grottaminarda è stato denunciato poiché trovato alla guida sotto l’effetto di droga, mentre altre due persone (un 20enne di Candida e un 60enne di Montemiletto), sottoposte a perquisizione personale, sono state segnalate alla Prefettura di Avellino in quanto sorpreso in possesso di modica quantità di cocaina e hashish.

Complessivamente sono stati ritirati 3 documenti di guida e sequestrate due autovetture.