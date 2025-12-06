Patrizia Cetronio premiata dal CONI Avellino: Stella al Merito Sportivo per l’atleta dell’An.Si.Ca. Ginnastica Ritmica Sirignano

Avellino, 5 dicembre 2025 – Una serata di grande emozione e orgoglio per lo sport irpino: la giovane ginnasta Patrizia Cetronio, atleta dell’ASD An.Si.Ca. Ginnastica Ritmica Sirignano, è stata insignita della Stella al Merito Sportivo durante la cerimonia ufficiale organizzata dal CONI Avellino, guidato dal delegato provinciale Giuseppe Saviano.

Il prestigioso riconoscimento celebra l’impegno, la dedizione e gli eccellenti risultati ottenuti da Cetronio nelle competizioni federali FGI, dove ha conquistato un meritatissimo argento, distinguendosi per tecnica, eleganza e determinazione.

Un talento cresciuto con passione e disciplina

Patrizia, residente a Mugnano del Cardinale, è ormai diventata un vero e proprio orgoglio sportivo del Mandamento Baianese, simbolo di costanza e sacrificio in una disciplina complessa e raffinata come la ginnastica ritmica.

Il suo percorso è frutto di un lavoro quotidiano portato avanti con grande professionalità e spirito di squadra, sotto la guida del Tecnico Federale Antonietta Iossa, figura fondamentale nella crescita tecnica e personale dell’atleta, e con il sostegno del Presidente Silvestro Napolitano, sempre in prima linea nella valorizzazione delle giovani promesse del territorio.

Un riconoscimento che premia una crescita costante

La Stella al Merito Sportivo rappresenta un traguardo importante e, allo stesso tempo, un nuovo punto di partenza per la giovane ginnasta, che continua a dimostrare maturità atletica, talento e capacità di affrontare le sfide competitive con grinta e determinazione.

Verso il nuovo campionato di Categoria Gold

La stagione non si ferma qui. Dopo i successi ottenuti, Patrizia e il suo team sono già proiettati verso l’inizio del nuovo campionato di Categoria Gold, una delle competizioni più prestigiose del panorama nazionale.

Gli allenamenti proseguono con intensità, nella consapevolezza che ogni esperienza è un tassello fondamentale per continuare a crescere e migliorare.

Un esempio per i giovani e un vanto per il territorio

La storia sportiva di Patrizia Cetronio è la dimostrazione di come talento, sacrificio e supporto tecnico possano generare risultati straordinari. Il riconoscimento del CONI non premia solo l’atleta, ma anche l’intero movimento sportivo locale che, grazie a realtà come l’An.Si.Ca. Sirignano, continua a formare giovani promettenti e a diffondere i valori più autentici dello sport.