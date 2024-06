Incendio nell’Area Industriale di Vallata: Intervento Notturno dei Vigili del Fuoco di Bisaccia

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, intorno alle ore 20’00 di ieri 21 giugno, è intervenuta nell’area industriale del comune di Vallata, per un incendio che si è sviluppato all’esterno di una fabbrica del posto. La sala operativa del Comando di via Zingarelli ha inviato in supporto la squadra del distaccamento di Lioni ed un’autobotte dalla sede centrale di Avellino. Il lavoro dei Vigili del Fuoco è valso allo spegnimento delle fiamme che hanno visto coinvolti alcuni cassoni in legno posti all’esterno della struttura e di evitare che le stesse si propagassero all’interno dell’azienda. Le operazioni di soccorso, che si sono concluse in tarda serata, sono state coordinate dal Funzionario di guardia e dal Capo Turno Provinciale. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di propria competenza.