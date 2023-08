Calitri, da oggi battezzata “La culla dell’ospitalità irpina” la nota di Lucia Gaeta

Si è conclusa egregiamente anche la quarta Giornata Calitrana e stando ai tanti commenti, approvazioni, encomi, foto e video che si sono susseguiti in questi giorni, oserei definirla un vero trionfo!

E pensare che fino a qualche anno fa non conoscevo Calitri né tanto meno i calitrani, nonostante questa dista meno di un centinaio di km dalla mia Atripalda.

È stato subito amore a prima vista e da allora ogni volta che ritorno in paese è come essere appena giunta a casa mia e i calitrani come ritrovare i miei parenti più stretti.

Nasce tutto da Rosetta Metallo, atripaldese di adozione ma calitrana DOC, conosciuta ad uno dei nostri incontri culturali di Atripalda e diventata poi una nostra cara amica ed acipeana quasi immediatamente.

Grazie a Rosetta ho incontrato fra le prime calitrane Maria Teresa Maffucci, una donna energica ed entusiasta, fin dal nostro primo incontro ha manifestato la sua personalità: immediata, empatica, simpatica, propositiva… insomma, una grande scoperta.

Poi è stata la volta della dolce Maria Di Cecca e dell’accogliente Annamaria Maffucci e poi via via, tutti gli altri a seguire.

Pensavo fosse solo una mia piacevole sensazione quella di respirare, ogni volta che si ritorna, aria di festa e di casa, ma mi accorgo che chiunque arriva in questa terra ne resta immediatamente affascinato per cordialità, accoglienza, folklore, storia, arte, cultura e… chi più ne ha più ne metta.

Abbiamo avuto, dalla nostra, sempre la vicinanza e l’approvazione dell’amministrazione comunale, con l’ottimo sindaco Michele Di Maio affiancato dal vicesindaco Nino Campana e dall’assessore alla Cultura Antonietta Galgano, ai quali non può mancare tutta la nostra gratitudine.

Anche la Pro Loco calitrana guidata dall’encomiabile Presidente Vitale Zabatta, ci ha fiancheggiato subito in questa nostra avventura, così come la onnipresente Misericordia-Calitri, che pure ringrazio infinitamente.

Un grazie dal cuore va anche agli amici Gianluca e Luigi Cardinale, Presidente e vicepresidente dell’associazione “I Pupini Montecalvo” venuti apposta per non perdersi il nostro bell’appuntamento.

E ancora grazie all’amico Giuseppe Ciani, Assessore alla Cultura di Bisaccia, per averci onorato con la sua presenza. Infine devo un ringraziamento particolare ai fotografi Michele Cicoira e Gianluca Cardinale, la videomaker Angelina Di Cosmo, il Gruppo Folk, Antonio Tozzi & company da Rapone, la Barberia Musicale di Giovanni Sicuranza & Company, i figuranti in costume calitrano “U Pizzill”, la Panetteria Maria Di Cecca per l’ottimo buffet offerto a fine serata, i pittori Sere NArt e Salvatore Damiano, i poeti tutti che son venuti da tutta la regione e i tanti amici che non hanno voluto mancare a questo nostro appuntamento, collocandosi da quest’anno anche nel calendario estivo del Comune di Calitri.

L’appuntamento, quindi, è per il prossimo anno, stesso posto, stessa bella gente e per chi vorrà esserci, non mancheranno momenti di allegria, spensieratezza ed arricchimento per l’anima: Ad Maiora Semper!