Avellino Summer Festival, “Jazz al Duomo” è un successo, stasera l’ultimo appuntamento con Davide Cerreta Hammond Trio

L’affollata e suggestiva serata inaugurale, la rassegna “Jazz al Duomo” ha visto ieri, per la seconda sera consecutiva, Piazza Duomo gremita di appassionati e curiosi. L’atmosfera magica, quasi sospesa, ha avvolto l’antico cuore della città, regalando momenti di pura emozione.

Il duo composto dai maestri Vittorio Silvestri e Andrea Rea ha deliziato il pubblico con una performance jazz di altissimo livello, riuscendo a combinare sapientemente virtuosismo e passione, coinvolgendo e trasportando ogni singolo spettatore in un viaggio sonoro inebriante.

La scelta di unire l’eleganza delle note jazz al fascino del Duomo di Avellino ha rivelato, ancora una volta, la capacità dell’Avellino Summer Festival di offrire serate culturali di valore, in grado di arricchire la proposta estiva della città.

Ma “Jazz al Duomo” non ha ancora detto la sua ultima parola: questa sera, per la conclusione dell’affascinante trittico musicale, salirà sul palco il Davide Cerreta Hammond Trio, con AntonioCaps all’organo Hammond ed Elio Coppola alla batteria. Un appuntamento imperdibile, che promette di mescolare sonorità classiche e moderne, in una fusione musicale ricca di ritmo eenergia.