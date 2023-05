Ardolino: a Caposele amministrazione che punti su giovani, ambiente e acqua. Pronti ad aprire sportello per cittadini

“Servizi digitali per i giovani, tutela dell’ambiente, salvaguardia e valorizzazione delle fonti idriche. Insieme al lavoro e all’assistenza agli anziani, sono le priorità su cui la prossima amministrazione dovrà puntare, con il consenso degli elettori. Personalmente sono pronto ad aprire uno sportello per i cittadini, qualunque sia il risultato del voto”. Così Giovanni Ardolino, segretario nazionale dell’Acai onlus, associazione di tutela dei consumatori e degli inquilini, candidato alle elezioni del Comune di Caposele, per la lista civica “La Svolta”, che sostiene il candidato sindaco Pietro Cetrulo.

“Gli abitanti di Caposele – ha continuato l’esponente sindacale – hanno l’opportunità di scegliere il cambiamento. Vincendo la comprensibile sfiducia che scoraggia tanti italiani inducendoli a restare a casa, possono compiere un investimento per il proprio futuro e quello di figli e nipoti. Un futuro che può cominciare, con l’impegno di tutti, già il giorno dopo. Soltanto recandosi alle urne e sostenendo un’idea diversa di politica e di gestione delle istituzioni pubbliche, si può cominciare un percorso nuovo. C’è la necessità di dare risposte concrete e lungimiranti ai problemi della comunità, soprattutto di chi ha maggiore bisogno, costruendo una prospettiva per i giovani che hanno deciso di restare nella propria terra, l’Irpinia, e nel proprio paese, nonostante le difficoltà. Ma occorre garantire politiche sociali e di assistenza sanitaria per i più anziani, come parte di un progetto di sviluppo sostenibile per le nostre zone. Insieme all’occupazione e alla valorizzazione delle risorse locali, dunque, va data priorità alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, attivando un confronto con tutti gli enti su una strategia di salvaguardia delle sorgenti di Caposele e sulla gestione oculata delle risorse idriche, con il giusto riconoscimento per il territorio ed i suoi abitanti, trasformando questa ricchezza della natura, che disseta tantissime persone, in una importante occasione di crescita per il comprensorio. Tra gli interventi che proponiamo pertanto uno spazio significativo è dedicato all’innovazione tecnologica, ai servizi al cittadino e ai servizi digitali per i più giovani, a cominciare da un collegamento veloce ad internet, per rompere l’isolamento e offrire opportunità alle nuove generazioni. Obiettivi alla portata di un’amministrazione comunale capace di attivare finanziamenti esterni”.

“Da parte nostra – ha concluso Ardolino – mettiamo sin d’ora in gioco l’esperienza e la disponibilità ad aprire, al di là dell’esito elettorale, in collaborazione con le realtà locali, uno sportello di informazione, tutela e assistenza per tutti i cittadini, che possa contribuire all’espletamento delle pratiche essenziali e fornire un orientamento sulle opportunità per i giovani. Un modo per riaffermare con coerenza il nostro impegno sociale, per stringere un legame con Caposele, per stimolare il protagonismo dei cittadini e dare comunque un modesto contributo alla rinascita del paese”.