ASLIMITALY chiede un confronto con l’onorevole Emilio Borrelli: al centro sicurezza stradale e viabilità

L’Associazione ASLIMITALY ha inviato una richiesta formale di incontro all’onorevole Emilio Borrelli per avviare un confronto sulle principali criticità della viabilità e della sicurezza stradale in Campania. L’iniziativa nasce dalla volontà di condividere esperienze, proposte e possibili soluzioni per affrontare problematiche che, secondo l’associazione, continuano a mettere a rischio la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni.

Nella lettera, il presidente Alessandro Fucci ricorda l’impegno che ASLIMITALY porta avanti da anni attraverso attività di sensibilizzazione, monitoraggio del territorio e raccolta di segnalazioni relative alle condizioni delle infrastrutture viarie. Tra le principali criticità evidenziate figurano buche, dissesti del manto stradale, segnaletica inadeguata, scarsa illuminazione e una manutenzione giudicata insufficiente, fattori che nel tempo avrebbero contribuito anche al verificarsi di incidenti stradali, alcuni dei quali mortali.

L’associazione sottolinea che il proprio obiettivo non è soltanto denunciare le situazioni di degrado, ma promuovere una cultura della prevenzione affinché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade diventi una priorità per gli enti competenti.

ASLIMITALY evidenzia inoltre di aver seguito con attenzione l’attività parlamentare di Emilio Borrelli, apprezzandone l’impegno sui temi della legalità, della sicurezza e della viabilità. Da qui la richiesta di un incontro, ritenuto un’importante occasione per avviare una collaborazione costruttiva nell’interesse della collettività e individuare possibili iniziative condivise per migliorare la sicurezza sulle strade campane.