Visciano si prepara alla Festa di Maria SS. Consolatrice del Carpinello: al via la Novena, il programma delle celebrazioni

Entra nel vivo uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dell’area nolana. Da venerdì 10 luglio prenderà ufficialmente il via a Visciano la Novena in onore di Maria Santissima Consolatrice del Carpinello, un intenso cammino di preghiera che accompagnerà i fedeli fino ai solenni festeggiamenti del 21 luglio.

La Novena sarà predicata da Monsignor Giovanni Tonucci, Arcivescovo-Prelato emerito di Loreto. Il primo giorno, alle 19:45, è prevista la suggestiva intronizzazione della statua della Madonna nel Santuario, seguita alle 20:30 dalla celebrazione della Santa Messa.

Nei giorni successivi il programma prevede celebrazioni eucaristiche quotidiane, il Santo Rosario e la Supplica alla Madonna Consolatrice, offrendo ai fedeli numerosi momenti di raccoglimento e spiritualità. Domenica 12 luglio, inoltre, saranno celebrate le Prime Comunioni, uno dei momenti più significativi della Novena.

Sabato 18 luglio sarà dedicato al ringraziamento per tutti i benefattori, mentre domenica 19 luglio si terrà la prima parte della solenne processione di Maria SS. Consolatrice del Carpinello, preceduta dalle numerose celebrazioni liturgiche previste durante la giornata.

Lunedì 20 luglio, giornata di ringraziamento per tutti i devoti della Madonna, è in programma anche l’Adorazione al Santissimo alle ore 21.

I festeggiamenti culmineranno martedì 21 luglio, giorno della Solennità liturgica della Beata Vergine Maria SS. Consolatrice del Carpinello. Dopo le Sante Messe della giornata, alle 19:45 prenderà il via la seconda parte della solenne processione, accompagnata dal tradizionale panegirico, momento particolarmente atteso dalla comunità.

Anche quest’anno la festa rappresenta un’occasione di profonda fede e partecipazione, richiamando nel Santuario del Carpinello migliaia di pellegrini e fedeli provenienti da tutta la Campania, uniti nella devozione verso la Madonna Consolatrice.