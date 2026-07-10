Nola, torna “Ballando con gli Angeli”: il 12 luglio la 16ª edizione della festa di beneficenza per i bambini orfani del Togo

Una serata all’insegna della solidarietà, della musica e della condivisione per trasformare il divertimento in un aiuto concreto. Domenica 12 luglio, alle 20:30, presso Palazzo Nemo Eventi, in via San Gennaro 300 a Nola, si terrà la 16ª edizione di “Ballando con gli Angeli”, l’ormai tradizionale festa di beneficenza organizzata dall’associazione Azione Sorriso ETS.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: raccogliere fondi per sostenere un centro di accoglienza destinato ai bambini orfani del Togo, in Africa, offrendo loro un aiuto concreto e la possibilità di guardare al futuro con maggiore speranza.

Ad animare la serata sarà il coinvolgente live show dei TribalAfro, con musica, ritmo e spettacolo, per regalare ai partecipanti un evento ricco di emozioni e divertimento.

Con un contributo di soli 10 euro, ogni partecipante potrà dare il proprio sostegno a un’importante causa solidale. Un piccolo gesto che può fare la differenza nella vita di tanti bambini e che rappresenta un’occasione per unire la voglia di stare insieme alla generosità.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa, ricordando che ogni contributo rappresenta un passo concreto verso un futuro migliore per i piccoli ospiti del centro di accoglienza in Togo.

Appuntamento domenica 12 luglio, alle ore 20:30, presso Palazzo Nemo Eventi di Nola: una serata per divertirsi, ma soprattutto per fare del bene.