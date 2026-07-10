Da domani al via il servizio di linea Nola–Gallipoli: collegamento ogni sabato e domenica fino al 30 agosto

Prende il via da domani il servizio di linea Nola–Gallipoli, pensato per consentire a cittadini e turisti di raggiungere una delle mete più rinomate del Salento in modo comodo e diretto.

Il collegamento sarà attivo tutti i sabati e le domeniche fino al 30 agosto, con partenza da Nola e fermate intermedie a Baiano, Torrette di Mercogliano, Grottaminarda, Candela e Lecce prima di proseguire fino a Gallipoli.

Si ricorda che è obbligatorio acquistare il biglietto prima della partenza.

I titoli di viaggio possono essere acquistati:

• online sul sito www.acierno.com;

• presso l’ufficio di Baiano, sito in via Luigi Napolitano, 10.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per chi desidera lasciare l’auto a casa ed usufruire di un servizio dedicato durante tutta la stagione estiva.

Per ulteriori informazioni su orari e modalità di viaggio è possibile consultare il sito acierno.com, o contattare il numero 0818243046.