Sirignano festeggia Laura Cesa: auguri speciali alla “bionda del nostro cuore”

SIRIGNANO – Una giornata speciale quella che si vive oggi a Sirignano per il compleanno di Laura Cesa, festeggiata con affetto e grande emozione da amici e conoscenti che le hanno voluto dedicare parole piene di amore e riconoscenza.

Conosciuta da tutti come la “bionda del nostro cuore”, Laura è un punto di riferimento per chi ha la fortuna di starle accanto: solare, generosa, sempre pronta a regalare un sorriso e una parola buona, riesce a portare luce in ogni ambiente che la circonda.

Un augurio che arriva in modo particolare dalle sue inseparabili amiche, le “Spice” – Barbara, Nadia, Andreana e Daniela – che le hanno voluto dedicare un messaggio carico di sentimento:

«Ti auguriamo tutto ciò che il tuo cuore desidera. Ti amiamo immensamente».

Un legame forte, fatto di complicità, sostegno reciproco e momenti condivisi, che oggi si trasforma in una festa di emozioni e sorrisi per celebrare una persona speciale.

A Laura vanno i migliori auguri di buon compleanno, con l’auspicio che questo nuovo anno di vita sia ricco di felicità, salute e sogni realizzati.

