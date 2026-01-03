Tufino accende una luce sul Natale: il 5 gennaio a Vignola il Presepe Vivente che incanta grandi e piccoli

(TUFINO) – Tradizione, emozione e sapori autentici si incontrano nel cuore del centro storico della frazione di Vignola con l’evento “Accendi una luce sul presepe vivente”, promosso dal Comune di Tufino grazie al finanziamento della Camera di Commercio di Napoli.

Una vera e propria immersione in un borgo antico che, per una sera, si trasforma in un suggestivo villaggio natalizio, dove la storia della Natività prende vita tra scene di quotidianità, antichi mestieri, musiche popolari e un’atmosfera carica di calore umano. Passeggiando tra i vicoli illuminati, i visitatori potranno lasciarsi avvolgere da un racconto senza tempo, in cui la bellezza delle piccole cose riempie l’anima di stupore.

Grande spazio anche ai sapori della tradizione, grazie agli stand gastronomici che offriranno degustazioni di specialità tipiche: zuppa di fagioli, pizza di grano, patate sale e pepe, caciocavallo impiccato, polpette nel cuzzetiello, vino locale e tante altre bontà che raccontano l’identità culinaria del territorio.

Il momento più atteso è in programma alle ore 22, con il suggestivo arrivo dei Re Magi a cavallo e la partecipazione della Befana, che distribuirà le calze a tutti i bambini, regalando sorrisi ed emozioni ai più piccoli.

«Con questo progetto vogliamo restituire centralità alle nostre tradizioni e valorizzare il patrimonio storico e umano della frazione di Vignola – dichiara l’assessore agli Eventi, Mena Piciullo – creando un’occasione di incontro, condivisione e promozione del territorio».

L’appuntamento è fissato per martedì 5 gennaio 2026. Un invito aperto a famiglie, visitatori e curiosi per vivere insieme un viaggio nel magico cuore del Natale, tra luci, sapori e antiche emozioni.