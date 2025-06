Quadrelle, la maestra Annamaria Montuori va in pensione: oggi l’ultimo giorno di scuola alla “Alessandro Manzoni”

Quadrelle – Una giornata ricca di emozioni quella di oggi, 6 giugno 2025, per la comunità scolastica della Scuola Elementare “Alessandro Manzoni” di Quadrelle: la maestra Annamaria Montuori saluta i suoi alunni e colleghi e si avvia alla meritata pensione, dopo una lunga carriera dedicata all’insegnamento.

Oggi, con l’ultimo giorno di scuola dell’anno, la maestra Montuori conclude ufficialmente il suo percorso professionale, lasciando un segno indelebile nei cuori di tante generazioni di bambini che ha accompagnato nella crescita e nella scoperta del sapere.

Nel corso degli anni, con passione, dedizione e grande umanità, Annamaria è stata un punto di riferimento non solo per gli alunni, ma anche per colleghi e famiglie. La sua professionalità e il suo amore per la scuola resteranno un esempio per tutta la comunità educativa.

In questa giornata speciale, giungono a lei gli auguri più affettuosi da parte dei suoi amati nipoti: Antonio, Antonella, Carmen, Roberta e il piccolo Giovanni, che con orgoglio e tanto affetto vogliono dirle:

“Cara nonna, ti auguriamo una pensione serena e felice, ricca di nuove avventure e di tanto tempo da trascorrere insieme a noi! Siamo fieri di te e di tutto quello che hai fatto in questi anni per i tuoi piccoli alunni. Ti vogliamo bene!”

Annamaria lascia la scuola con il sorriso e con la consapevolezza di aver contribuito in modo importante alla crescita culturale e umana di tanti bambini. Per lei ora si apre una nuova fase della vita, da vivere con la stessa energia e passione che ha sempre dimostrato tra i banchi di scuola.

Buona pensione, maestra Annamaria!