BAIANO-SPERONE. Legalità e memoria, gli studenti dell’IC Giovanni XXIII – Parini protagonisti alla Scuola di Polizia Penitenziaria di Roma

ROMA – Una giornata all’insegna della memoria, della legalità e dell’impegno civico per gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Parini” di Baiano e Sperone, che hanno preso parte alla VI edizione della manifestazione “Uomini in Divisa: risorsa per la comunità”, svoltasi presso la Scuola di Polizia Penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma, in Via di Brava.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria – Sezione Roma Ostia, è stata dedicata al ricordo delle vittime delle mafie e del giudice Giovanni Falcone, simbolo della lotta alla criminalità organizzata.

Circa cinquanta studenti dell’istituto hanno partecipato all’evento vivendo un’importante esperienza educativa e formativa, attraverso un percorso incentrato sui valori della giustizia, della responsabilità e del rispetto delle istituzioni.

Nel corso della giornata i ragazzi hanno avuto l’opportunità di visitare i principali reparti della struttura, approfondendo da vicino il lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia Penitenziaria. Grande interesse ha suscitato la dimostrazione operativa del Gruppo Cinofili, così come la visita al G.O.M. (Gruppo Operativo Mobile) e al N.I.C. (Nucleo Investigativo Centrale), reparti impegnati nel contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo.

Particolarmente toccante il momento dedicato alla visita della teca contenente i resti della Fiat Croma bianca sulla quale viaggiavano il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Laura Morvillo e gli uomini della scorta nel giorno della strage di Capaci. Un momento di forte impatto emotivo, culminato con la deposizione della corona d’alloro e la commemorazione finale in memoria dei caduti delle mafie.

A chiudere la manifestazione il concerto della Banda Musicale della Polizia Penitenziaria e della Gendarmeria della Città del Vaticano, accolto con partecipazione e commozione dagli studenti e dai presenti.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia Penitenziaria Cav. Angelo Cantalupo, promotore dell’iniziativa, al Dirigente Scolastico Prof. Pasquale Napolitano, ai docenti dell’Istituto Comprensivo di Baiano e Sperone e alle Amministrazioni Comunali di Baiano e Sperone per il supporto e la collaborazione che hanno reso possibile la partecipazione all’evento.