BAIANO. Verso il Premio Anfiteatro. Rosario Grimaldi Presidente PMI International della Tunisia, consulente di importanti società e … anche scrittore. La sua autobiografia “Il Maresciallo” ha riscosso consensi e plausi al Salone del Libro di Torino 2026

di Saverio Bellofatto

Rosario Grimaldi, siciliano, nasce a Catania nel 1957, a diciannove anni entra nell’organico della Guardia di Finanza dalla quale si congeda nel 2010. Nel corso degli anni, ha voluto intraprendere il corso di studio che non aveva potuto frequentare in gioventù, si diploma prima ragioniere e successivamente consegue la laurea di Dottore Commercialista nel 2005 e la specialistica in Scienze della Pubblica Amministrazione nel 2008. Oggi vive in Tunisia con la sua famiglia e si dedica a diverse attività. È direttore commerciale e consulente per un’importante società e da settembre 2025 è stato nominato presidente di PMI International Tunisia, intrattiene diversi rapporti istituzionali e di promozione sociale. L’hobby per la pittura e la passione per la scrittura si è concretizzata nella pubblicazione della sua autobiografia: Un titolo che richiama alla sua carriera nella Guardia di Finanza “Il Maresciallo” edito da Edizioni 03 Napoli, presentata recentemente al Salone del Libro di Torino. Il libro, dedicato in particolare ai colleghi, dove racconta del suo percorso di finanziere e dove capita spesso che gli uomini dello stato vivono momenti bui, momenti solitari dove l’unica compagnia è il senso del dovere. La carriera nelle Forze dell’ordine è fatta di salite ripide e solitarie e bisogna essere consapevoli che spesso si può contare solo su sé stessi e non ci si può fidare di tutti. Nell’incipit del libro Grimaldi scrive:” Voglio trasmettere un messaggio a tutti coloro che intraprendono la carriera militare: “La strada sarà lunga e in salita, ma, quando sarai arrivato in cima, capirai quanto sei stato grande”. Sabato 23 maggio al Teatro Colosseo di Baiano (Av) riceverà il Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento 2026 “ Eccellenze Imprenditoriali e Culturali Italiane nel Mondo”