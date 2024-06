Nel Santuario Santissima della Misericordia di Fontanarosa sono convolati a nozze i giovani musicisti Savino Nenna e Paola Bellofatto

Nella splendida cornice del seicentesco Santuario Maria Santissima della Misericordia di Fontanarosa in provincia di Avellino, sabato 1 giugno, sono convolati a nozze i giovani musicisti Savino Nenna ( Tenore) e Paola Bellofatto (Soprano). La cerimonia religiosa officiata da Mons. Giuseppe Pavone ha visto la presenza artistica degli amici degli sposi: i Tenori Bruno Capisano e Andrey Glowienka e le Soprano Suzanne Marie Lotitoe Nina Almark, tutti artisti del coro del Teatro alla Scala di Milano, accompagnati dai musicisti Emanuele D’Onofrio Pianista e Compositore e dal violoncellista Joseph Salzberg. Un cast artistico internazionale che ha incantato presenti e invitatiprovenienti da diverse regioni italiane.

Interessante è la storia del Santuario di Fontanarosa, tramandata da secoli, che vuole che dietro la costruzione della basilica di Maria Santissima della Misericordia o del pozzo, così denominata per il rinvenimento di una statua della Vergine, in un pozzo, che sarebbe stata nascosta per sottrarla alle furie degli iconoclasti, il volere della Vergine che avrebbe guidato il ritrovamento della statua apparendo ad una pastorella del luogo.

L’iniziale cappella del 1731, è oggi una basilica, che conserva altari di marmo pregevole, un trittico in legno colorato e dorato del sec. XVII, dono del Principe Carlo Gesualdo e un quadro della Vergine con bambino che dona il giglio a S. Antonio, appartenente alla scuola di Luca Giordano. All’interno della mistica grotta scavata sul retro della basilica, si trova il celebre pozzo della Madonna, da cui si può attingere l’acqua, che da molti è ritenuta miracolosa.

È al culto mariano in questione che si ispira la celebre devozione popolare del carro di paglia, risalente al XVI secolo. La tradizione è legata all’offerta di ringraziamento che i contadini delle varie contrade tributavano, già prima del XVI secolo, alla Madonna, nel giorno della sua festa, caricando sui loro carri, i covoni di grano. Ne nacque una gara di contrade per l’allestimento del carro più bello.

Dopo il rito religioso i festeggiamenti nella bellissima location di Villa Orsini a Mirabella Eclano, altro fiore all’occhiello della nostra irpinia. Degustazioni e pranzo con le eccellenze enogastronomiche Irpine e la buona musica con il gruppo Radio Carosello Band.

Agli Sposi e alle famiglie i fervidi auguri della nostra redazione.