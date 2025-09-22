Festività in onore di San Michele Arcangelo a Sturno: due giorni di fede, tradizione e spettacolo

La comunità di Sturno si prepara a vivere con grande partecipazione le festività in onore di San Michele Arcangelo, patrono del paese, in programma lunedì 29 e martedì 30 settembre 2025. Due giornate intense che uniranno momenti di spiritualità, processioni, musica e spettacoli, nel segno della devozione e della tradizione popolare.

Lunedì 29 settembre: il giorno della devozione

Il cuore delle celebrazioni sarà, come da tradizione, il Santuario di San Michele, dove verranno celebrate tre Sante Messe: alle ore 9:00, ore 11:00 e ore 17:30.

A seguire, emozionante sarà la benedizione dei bambini vestiti da “angioletto” e la processione per le vie del paese, accompagnata dalla banda musicale di Ailano.

La serata sarà all’insegna della musica e del divertimento: alle 21:00 spettacolo musicale della banda in Piazza Michele Aufiero, mentre a mezzanotte il collettivo Arricrea animerà le celebri “Scalette degli innamorati” con un coinvolgente DJ Set.

Martedì 30 settembre: musica e spettacolo in piazza

La festa entrerà nel vivo con un ricco programma di eventi in Piazza Michele Aufiero.

Alle 20:30 è in programma un vivace flashmob dance a cura della scuola di danza DanzArte, seguito alle 21:00 dall’attesa estrazione della lotteria.

A partire dalle 21:30, spazio al divertimento con lo show musicale Beat 90 Circus, mentre alle 22:30 salirà sul palco LDA per un concerto live molto atteso.

La festa si chiuderà a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Sturno.

Una comunità in festa

Le celebrazioni di San Michele Arcangelo rappresentano da sempre un momento di unione e di identità per la comunità sturnese, che rinnova la propria devozione al Santo e accoglie con gioia i tanti visitatori e fedeli che ogni anno partecipano alla ricorrenza.