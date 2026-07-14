Luca Di Maggio è un nuovo calciatore dell’U.S. Avellino

14/07/2026 binews.it ATTUALITA', Calcio, Calcio Avellino, Calcio Avellino, EVIDENZA, SPORT 0

Luca Di Maggio è un nuovo calciatore dellU.S. Avellino

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal F.C. Internazionale Milano, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Di Maggio. Nato a Segrate il 31 marzo 2005 il nuovo centrocampista biancoverde ha firmato con il club un contratto con scadenza al 30 giugno 2030. Luca Di Maggio è un nuovo calciatore dellU.S. Avellino

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter in carriera ha indossato le maglie di Perugia, in serie C, e Padova, in serie B.

In totale nelle competizioni professionistiche italiane ha collezionato 52 presenze, divise tra serie B, Serie C, coppa italia e coppa italia di serie C realizzando 6 gol e fornendo 3 assist ai propri compagni di squadra.

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