Mugnano del Cardinale in lutto per la scomparsa di Andrea Daniele D’Ambrosio: il cordoglio del Comune

MUGNANO DEL CARDINALE – Un messaggio di dolore e vicinanza quello diffuso nelle scorse ore attraverso i canali social del Comune di Mugnano del Cardinale per la tragica e prematura scomparsa di Andrea Daniele D’Ambrosio.

Il sindaco Alessandro Napolitano, l’Amministrazione comunale e l’intera comunità hanno voluto esprimere la propria partecipazione al dolore della famiglia con una nota di cordoglio.

«Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e l’intera comunità di Mugnano del Cardinale, profondamente colpiti dalla tragica e prematura scomparsa di Andrea Daniele D’Ambrosio, esprimono il più sincero e sentito cordoglio ai familiari e a tutti i suoi cari.

In questo momento di immenso dolore, l’intera comunità si stringe con commossa partecipazione attorno alla famiglia D’Ambrosio, condividendone il lutto e affidando il ricordo di Andrea alla memoria e all’affetto di quanti gli hanno voluto bene.»

Il messaggio si conclude con un ultimo, semplice saluto: «Riposi in pace.»

Una testimonianza di vicinanza che interpreta il sentimento dell’intera comunità mugnanese, unita nel ricordo di Andrea e nel sostegno alla sua famiglia in un momento così difficile.