Mugnano del Cardinale in lutto per l’ultimo saluto a Andrea Daniele D’Ambrosio

MUGNANO DEL CARDINALE – Una comunità profondamente scossa si prepara a dare l’ultimo saluto all’avvocato Andrea Daniele D’Ambrosio, scomparso prematuramente all’età di soli 32 anni.

La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione a Mugnano del Cardinale e nei comuni del Mandamento, dove il giovane professionista era conosciuto e stimato. Numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza giunti alla famiglia in queste ore.

Le esequie si svolgeranno mercoledì 15 luglio. La salma giungerà alle ore 15:00 presso la Parrocchia dell’Ascensione di Mugnano del Cardinale, dove alle ore 16:30 sarà celebrato il rito funebre.

Al termine della celebrazione religiosa, i familiari riceveranno in chiesa quanti vorranno condividere il loro dolore e rendere omaggio ad Andrea Daniele D’Ambrosio.

A darne il triste annuncio sono il padre Giuseppe, il fratello Giovanni con Marialaura e Ivan, i nipoti Nelly, Riccardo e Gioia, insieme agli zii, ai cugini, agli amici e a tutti i parenti.

La famiglia ha inoltre espresso il desiderio che si dispensi dai fiori.

La redazione di Binews si unisce al dolore della famiglia D’Ambrosio ed esprime le più sincere condoglianze per questa grave e prematura perdita.