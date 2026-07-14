Sant’Antonio Abate, due operai precipitano da un carrello elevatore: feriti, ma non sono in pericolo di vita

SANT’ANTONIO ABATE – Grave incidente sul lavoro questa mattina a Sant’Antonio Abate, dove due operai sono rimasti feriti dopo essere precipitati da un carrello elevatore all’interno di un cantiere.

L’episodio si è verificato in via Scafati 260, presso un capannone in costruzione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sant’Antonio Abate, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, i due lavoratori sarebbero caduti da un’altezza di circa sette metri mentre si trovavano su un carrello elevatore.

Entrambi, originari di Angri, hanno riportato traumi e lesioni. Il primo, nato nel 1964, è stato trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli, mentre il secondo, classe 1969, è stato ricoverato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

I due operai sono stati ricoverati in codice rosso, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita.

L’area interessata dall’incidente, insieme al carrello elevatore e a una porzione del capannone, è stata posta sotto sequestro. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e chiarire le cause che hanno provocato il grave incidente sul lavoro.