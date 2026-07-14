Inchiesta sull’attentato a Sigfrido Ranucci: Marika De Filippis si avvale della facoltà di non rispondere davanti alla DDA di Roma

Nuovo passaggio nell’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma sull’attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Report.

Nel pomeriggio di oggi Marika De Filippis è stata nuovamente interrogata dai magistrati della DDA di Roma. L’atto istruttorio si è svolto in videocollegamento presso la Stazione dei Carabinieri di Baiano, essendo l’indagata ai domiciliari perchè al settimo mese di gravidanza, collegata con gli uffici della Procura della Capitale assistita dagli avvocati Antonio Falcnieri e Generoso Pagliarulo..

Secondo quanto emerso, De Filippis si è avvalsa della facoltà di non rispondere, esercitando un diritto previsto dal codice di procedura penale.

L’interrogatorio si inserisce nell’ambito dell’indagine che nelle scorse settimane ha acceso i riflettori sul presunto piano criminale finalizzato a colpire il giornalista Sigfrido Ranucci, vicenda che ha avuto vasta eco nazionale e che è tuttora al centro degli accertamenti della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.

Al termine dell’interrogatorio non sono state rilasciate dichiarazioni e gli investigatori proseguono le attività per ricostruire ogni aspetto della vicenda.

Si ricorda che, in base al principio della presunzione di innocenza, la posizione delle persone coinvolte dovrà essere valutata nel corso del procedimento e potrà essere definitivamente accertata solo con un’eventuale sentenza irrevocabile di condanna.