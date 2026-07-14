EAV, svolta ai vertici: Pietro Diamantini è il nuovo amministratore unico

Cambio al vertice dell’Ente Autonomo Volturno. L’assemblea dei soci di EAV ha nominato Pietro Diamantini nuovo amministratore della società che gestisce gran parte del trasporto pubblico su ferro e gomma in Campania.

Sessantaquattro anni, originario di Napoli, Diamantini vanta una lunga esperienza nel settore ferroviario. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di responsabilità in Ferrovie dello Stato, partecipando anche a importanti progetti di sviluppo dell’Alta Velocità sulla direttrice Milano-Napoli.

La nomina arriva in una fase delicata per il trasporto pubblico regionale. Tra le priorità del nuovo management ci sarà il rilancio della rete EAV, con particolare attenzione alle linee dell’ex Circumvesuviana, da tempo al centro delle segnalazioni di pendolari e amministratori locali per ritardi, guasti, materiale rotabile obsoleto e infrastrutture che necessitano di importanti interventi di ammodernamento.

Con questa decisione si chiude il lungo mandato di Umberto De Gregorio, alla guida di EAV dal 2015 e successivamente anche direttore generale dell’azienda. Dopo oltre un decennio, De Gregorio lascia l’incarico affidando ai social un messaggio di saluto e di ringraziamento rivolto ai dipendenti e a quanti hanno condiviso con lui gli anni trascorsi alla guida della società.

Il passaggio di consegne segna l’inizio di una nuova fase per EAV. Nei prossimi giorni sono attese le prime dichiarazioni ufficiali del neo amministratore, che illustrerà le linee guida del proprio mandato e le strategie per affrontare le criticità del trasporto pubblico campano, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio e riconquistare la fiducia degli utenti.