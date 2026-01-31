Avella – Auguri speciali per i 70 anni di Giovanna Pedalino

Un compleanno importante, carico di emozione e significato, quello che Giovanna Pedalino festeggia in questi giorni: 70 anni vissuti all’insegna della famiglia, della forza e dell’amore.

Un messaggio sentito arriva dalla figlia Maria Grazia, che ha voluto dedicare alla madre parole profonde e sincere, ricordando il sostegno costante ricevuto nei momenti più belli ma soprattutto in quelli più difficili, diventati ancora più intensi dopo la perdita del papà.

Si tratta del primo compleanno trascorso a distanza, ma per una ragione speciale: Giovanna si trova in Francia per realizzare un desiderio a lungo coltivato, quello di andare a trovare i suoi cugini. Un viaggio che rappresenta un momento di gioia e condivisione, circondata dall’affetto dei familiari che sapranno farle sentire tutto il loro amore.

L’augurio è quello di vivere ogni istante con serenità e pienezza, celebrando un traguardo importante con il sorriso e la forza che l’hanno sempre contraddistinta.

A unirsi agli auguri anche la nipotina Martina, in un messaggio che racchiude tutto l’affetto di una famiglia unita.