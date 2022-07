Festeggia oggi, sabato 30 luglio 2022, i suoi primi 60 anni la signora Rossella Acierno di Sirignano. Ecco gli auguri speciali: “Tu ci dimostri ogni giorno come l’età non sia altro che un numero. La gioventù è nel cuore e non nella carta d’identità. Auguri per i tuoi sessant’anni da parte di tuo marito e tue figlie”.

Auguri sinceri anche dalla redazione di Binews.