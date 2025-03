100 DI QUESTI GIORNI. Quadrelle: Maria Acierno compie 70 anni, auguri calorosi dal marito e dai nipoti

Oggi, in un’atmosfera familiare e gioiosa, Maria Acierno celebra il suo 70° compleanno. La festosa ricorrenza è resa ancora più speciale dagli auguri sinceri del marito, Gioacchino Guerriero, che ha voluto esprimere il suo amore e la gratitudine per gli anni condivisi, e dai nipoti: Joachim, Antonio, Marianna, Gennaro e la piccola Florinda.

La giornata sarà caratterizzata da momenti di condivisione e affetto, in cui la famiglia si è riunisce per onorare il traguardo raggiunto da Maria. Tra sorrisi, abbracci e brindisi, la festa testimonia il valore dei legami familiari e la forza delle tradizioni che si tramandano di generazione in generazione.

In questa occasione, Maria Acierno non solo festeggia un compleanno importante, ma rappresenta anche un punto di riferimento per la famiglia, ispirando con il suo esempio di saggezza e resilienza.