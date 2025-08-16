Altavilla Irpina (AV) – Il 22 agosto l’inaugurazione del “Parco degli emigranti altavillesi”.

Appuntamento ad Altavilla Irpina il 22 agosto, alle 19:30, per l’inaugurazione del “Parco degli emigranti altavillesi”, giardino sorto in Via De Mita sulle ceneri dello storico complesso denominato “Cinema Moderno”. Il parco onorerà la memoria delle migliaia di altavillesi che, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento e nell’arco di tutto il secolo successivo, lasciarono la Valle del Sabato per cercare fortuna in Italia settentrionale e all’estero, senza mai perdere i contatti con la terra natia. Tra le mete di destinazione principali i siti minerari del Belgio, la cui memoria sarà rievocata attraverso la proiezione di “Mineurs”, pellicola diretta da Fulvio Wetzl, con Franco Nero, Valeria Vaiano, Antonino Iuorio e i costumi di Metella Raboni, prodotta da Vawe Films. Il film, inoltre, sarà l’occasione per commemorare la storia delle miniere di zolfo di Altavilla Irpina, siti estrattivi che per un lungo periodo costituirono il fulcro dell’economia del paese. “L’amministrazione comunale” – ha dichiarato il primo cittadino Mario Vanni – “attraverso la creazione del Parco, intende non solo restituire alla comunità uno spazio rigenerato, ma anche riaffermare il valore della cultura come strumento di crescita e di coesione sociale”.

(Andrea Squittieri)