Fiocco rosa a Baiano: è nata la piccola Desirée Aiello

15/07/2026 binews.it 100 DI QUESTI GIORNI, BAIANO, EVIDENZA 0

Fiocco rosa a Baiano: è nata la piccola Desirée Aiello

Grande gioia a Baiano per la nascita della piccola Desirée Aiello, venuta alla luce ad Avellino.

La bimba pesa 3 chilogrammi ed è lunga 50 centimetri. Ad accoglierla con immensa felicità mamma Vincenza Del Mastro e papà Davide Aiello, emozionati per l’arrivo della loro bambina.

Alla piccola Desirée, alla mamma e al papà giungano gli auguri più affettuosi da parte della commara Carmela Scotti.

Alla famiglia Aiello-Del Mastro gli auguri della redazione di Binews per questo meraviglioso lieto evento.