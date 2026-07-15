Fiocco rosa a Baiano: è nata la piccola Desirée Aiello

Grande gioia a Baiano per la nascita della piccola Desirée Aiello, venuta alla luce ad Avellino.
La bimba pesa 3 chilogrammi ed è lunga 50 centimetri. Ad accoglierla con immensa felicità mamma Vincenza Del Mastro e papà Davide Aiello, emozionati per l’arrivo della loro bambina.
Alla piccola Desirée, alla mamma e al papà giungano gli auguri più affettuosi da parte della commara Carmela Scotti.
Alla famiglia Aiello-Del Mastro gli auguri della redazione di Binews per questo meraviglioso lieto evento.